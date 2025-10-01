Seu marido, José Paulo dos Santos, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria da Conceição Vieira dos Santos, natural e residente em São Martinho.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 1 de outubro

O corpo estará em câmara ardente entre as 10:00h e as 11:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 5 de outubro, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, Funchal, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 1 de outubro de 2025