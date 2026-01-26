Maria da Conceição Teixeira

Suas irmãs Maria de Fátima M. Teixeira Gomes e marido, Maria Laurinda Mendonça Teixeira, Maria Teresa Mendonça Teixeira Vasconcelos Freire e marido, sua cunhada Assunção, seus sobrinhos, Óscar, Leonardo, Sérgio, Filipe, Marta, Filipe, Stella, Samuel, Pedro, Patrícia, Magna, Emanuel, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente e amiga, residente que foi ao Caminho de São Cristóvão nº 17, concelho de Machico, e que o seu Funeral se realiza AMANHÃ (terça-feira 27-01-2026), saindo da Capela da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, pelas 11:00 horas para a Igreja Paroquial do Piquinho (Caramanchão), Cidade de Machico, onde será celebrada Missa de Corpo Presente, pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para cremação no cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada no próximo (sábado), dia 31.01.2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho (Caramanchão) Machico, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Assistente Administrativa Principal do Ministério do Exército – Centro de Recrutamento e Mobilização da Rua da Carreira.

Presidente do Presidium de Nossa Senhora da Assunção, da Legião de Maria – Paroquia da Sé – Funchal.

Renovando agradecimentos a todas as equipas médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica do Centro de Saúde de Machico, ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, ao Hospital dos Marmeleiros em especial ao Dr. º Marcelo Aveiro, por todo o profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados à nossa saudosa familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

A todos uma palavra de Gratidão e Obrigado.

A família agradece de um modo especial à Quitéria que em todos os momentos mais difíceis cuidou com carinho da nossa saudosa parente.

A ela o nosso muito obrigado.

Machico, 26 de janeiro de 2026