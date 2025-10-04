A filha, Madalena, o genro João, os netos, Sónia e Abel, os bisnetos e demais família lamentam informar a sua partida e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, dia 04/10/2025, com celebração de missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, no Funchal, seguindo após a cerimónia para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece a todos quantos, gentilmente, manifestaram o seu pesar e a todos os presentes nesta última caminhada terrena.

Maria da Conceição Sousa, nascida à beirinha do Guadiana, a um passo do Pomarão, nos idos de 30, sempre disponível para todos ajudar, partiu serenamente.

Recordar é viver e, assim, Maria, aquelas cadelinhas que preparavas desde a apanha, um pé na areia, outro na ondinha do mar, era um manjar dos Deuses!

Maria, até depois, com saudades.

Funchal, 4 de outubro de 2025