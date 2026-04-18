Maria da Conceição Fernandes Abreu

Seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Pico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 18/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 25/04/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa da Casa São José, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 1º andar nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de forma especial aos Enfermeiros Quirino e Natacha, todo o apoio e dedicação com que trataram a sua familiar.

Câmara de Lobos, 18 de abril de 2026