Participação

24-08-2025
Maria da Conceição Fernandes
Maria da Conceição Fernandes
Faleceu R.I.P.
  • Freguesia| Monte

Seus filhos, Soulete Fernandes, marido, filhos e netos, Rosetinha Fernandes, marido e filhos, Raiza Fernandes e filhos, Marlene Fernandes, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi, à Estrada do Livramento, Freguesia do Monte, Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo dia 24 de Agosto de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, Freguesia de São Martinho, onde será celerada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá para Inumação em Jazigo Municipal no mesmo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Sairá um Autocarro junto ao clube da Ribeira Brava, pelas 10:15h para as pessoas que quiserem acompanhar o Funeral da Sra. Maria da Conceição Fernandes, regressando depois ao mesmo local.

Mais participam que no Sábado dia 30 de Agosto de 2025, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Roque, Funchal pelas 17:30 horas.

Funchal, 24 de agosto de 2025

