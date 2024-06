Maria da Conceição de Freitas Pereira de Jesus

Sua filha, Paula Cristina Pereira de Jesus, seu genro, Serafim Marujo, sua neta Marina Jesus Marujo, seus sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, tia e parente residente que foi à Vereda do Moinho das Faias, sítio da Terça, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela mortuária do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:00 horas, para a Igreja matriz da cidade de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da localidade.

Pelas 14:15 horas um autocarro sai de junto o Bar a Torre, sobe a Estrada de Santo António da Serra, Moinho do Valente, vai até ao fim do Caminho dos Moinhos e desce o Caminho das Levadas, com destino à igreja e depois acompanhar o funeral até ao cemitério, com regresso aos mesmos locais

Na próxima Terça-feira pelas 8:00 horas será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma na igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Com imensa gratidão e muito reconhecida, agradece a todas as instituições que deram apoio, e a todas as equipas de saúde pelos cuidados prestados à sua querida parente que em muito contribuíram para o seu bem-estar físico e emocional. O vosso saber e dedicação são inigualáveis.

Bem-Haja. Muito Obrigado.

Santa Cruz, 27 de junho de 2024