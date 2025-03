Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, noras, genros, netos, bisnetos, irmã, sobrinhos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural que foi à Vereda do Lombinho ‘Chote’, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 22/03/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:45, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:00 seguindo para o cemitério da freguesia.

A equipa de saúde do Centro de Saúde do Estreito Câmara de Lobos participa o falecimento da Sra Maria da Conceição de Abreu, mãe da telefonista Angelina Gomes Santos, que o seu funeral se realiza neste sábado havendo missa às 15:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Endereçamos um agradecimento a toda a equipa do Centro de Saúde do Jardim da Serra, bem como os médicos, enfermagem e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça 2º andar (Nascente) pela forma carinhosa que sempre trataram esta nossa familiar.

A família da nossa irmã informa que a missa de 7.º dia será realizada na próxima quarta-feira, dia 26/03/2025, às 19:00, na Igreja de São Tiago, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, como forma de agradecimento a todas as pessoas que possam acompanhar o funeral.

Jardim da Serra, 22 de março de 2025