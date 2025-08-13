Sua irmã, sobrinhas, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria da Conceição Barradas, natural da freguesia do Estreito Câmara de Lobos e residente que foi na Sé - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 12.30h até às 13.30h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, segunda-feira, dia 18 de agosto, na Sé do Funchal, pelas 17.30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 13 de agosto de 2025