MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

13-08-2025
Maria da Conceição Barradas
Maria da Conceição Barradas
Faleceu com 103 anos
  • Freguesia| Funchal

Sua irmã, sobrinhas, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria da Conceição Barradas, natural da freguesia do Estreito Câmara de Lobos e residente que foi na Sé - Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 13 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente no período das 12.30h até às 13.30h na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, segunda-feira, dia 18 de agosto, na Sé do Funchal, pelas 17.30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 13 de agosto de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que deve acontecer nos apartamentos de Alojamento Local em prédios de Habitação a Custos Controlados?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas