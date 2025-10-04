Suas filhas, genros, netas, netos, irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria da Conceição Abreu Pinto, natural e residente que foi na freguesia da Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 04 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 10:00h e as 11:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 08 de outubro, na Igreja Paroquial de São João Baptista, Ribeira Brava, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Ribeira Brava, 4 de outubro de 2025