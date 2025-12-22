Maria Conceição Silva Fernandes Manica

Suas filhas, genros, nora, netos, bisnetos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, cunhada, tia e parente, que foi residente no Caminho da Barreira nº175, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram a sua familiar durante o seu internamento.