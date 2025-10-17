MADEIRA Meteorologia
17-10-2025
Maria Cisaltina Henriques
Faleceu
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Seus vizinhos e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa vizinha e amiga, moradora que foi à Entrada 1 da Rua Padre António Sousa da Costa, Garachico, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 17/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 19/10/2025, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 17 outubro de 2025

