Maria Celisa Rodrigues Fosquinha Pestana

Sua filha Graça Rodrigues Pestana de Freitas e seu marido Francisco, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, parente e amiga, residente que foi ao Caminho do Terraço, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza, amanhã, Segunda-Feira, sendo celebrado um Discurso Bíblico, a cargo das Testemunhas de Jeová, pelas 12:30 horas, na Sala do Crematório do Cemitério de São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º andar-poente do Hospital Dr. João de Almada, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar durante a sua doença e internamento.

Funchal, 11 de fevereiro de 2024