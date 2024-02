Maria Celeste Jardim

Seu esposo, Agostinho Eduardo Jardim, cunhadas, cunhado, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa esposa, cunhada, tia, madrinha, prima, amiga, vizinha e parente, residente que foi à Rua do Pombal, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária Nossa Sr.ª da Piedade - Canhas pelas 12:00 horas, para a Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para inumação no cemitério do Arco da Calheta.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Mais informa que no próximo domingo dia 25-02-2024 pelas 08:00 horas será celebrada na Igreja Paroquial de São Brás - Arco da Calheta, a missa em sufrágio de sua alma por intenção do 7º dia, agradecendo antecipadamente a todos quantos participarem nesta eucaristia.

Arco da Calheta, 20 de fevereiro de 2024