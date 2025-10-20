Maria Celeste de Sousa Freitas

Seu marido, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente na Vereda do Olavo nº8, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:00 horas na referida capela.

Seu marido agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Nélio Mendonça, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 20 de outubro de 2025