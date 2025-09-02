Maria Celeste de Abreu Faria Lála

Seus irmãos, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, tia, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi ao Caminho da Pedra Mole, freguesia da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 2 de setembro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00 horas para a Igreja Paroquial de São João, concelho da Ribeira Brava, onde será celerada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para Inumação no Cemitério Municipal da Ribeira Brava.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que com a sua oração e participação nesta celebração eucarística a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Mais participam que no sábado, dia 6 de setembro de 2025, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São João, freguesia da Ribeira Brava, pelas 19:00 horas.

Ribeira Brava, 2 de setembro de 2025