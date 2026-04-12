Maria Celeste da Silva Ganança

Seus filhos, noras, genros, netos e bisneta, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho do Lombo da Casada, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 12/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 13:00 para a Capela de Santo António, Lugar de Baixo, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas prosseguindo o funeral para o Cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sábado, 18/04/2026, pelas 16:30 horas, na Capela de Santo António, Lugar de Baixo, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ponta do Sol, 12 de abril de 2026