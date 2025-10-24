Maria Cecília Marques da Silva

Seus filhos, nora, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Fajã da Ribeira, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 24/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia terça-feira, 28/10/2025, pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 24 de outubro de 2025