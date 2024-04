Maria Cecília de Jesus dos Ramos

A família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa parente, natural do Estreito da Calheta e com última morada em: Lar Intergeracional da Santíssima Trindade da Tabua, Freguesia da Ribeira Brava, que o seu funeral se realiza hoje, Segunda Feira, (01/04/2024), saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13.30 horas, para a Igreja Paroquial do Estreito da Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

A família agradece ainda a toda a equipa médica, enfermagem, auxiliares e pessoal administrativo do Lar Intergeracional da Santíssima Trindade da Tabua, ao Serviço de Urgência da Ribeira Brava, bem como aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava - Ponta do Sol, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar e por todo o apoio recebido.

Estreito da Calheta, 1 de abril de 2024.