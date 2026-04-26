Seu marido, irmãs, irmãos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade, o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Cecília de Freitas Gonçalves, natural de Santo António e residente no Imaculado Coração de Maria, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, segunda-feira, dia 27 de abril.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 08:30h e as 09:15h, saindo de seguida em cortejo, em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00h prosseguindo para cremação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 30 de abril, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Funchal, pelas 09:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 26 de abril de 2026.