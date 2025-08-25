Sua família, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar o falecimento da sua saudosa parente e amiga Maria Augusta Fernandes Rodrigues, natural do Caniço e residente que foi na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realizar-se hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:30h e as 13:00h na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, sendo de seguida celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar no sábado, dia 30 de agosto, pelas 18.00h na Igreja Paroquial dos Álamos, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 25 agosto de 2025