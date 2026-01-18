Sua família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Angelina Correia Gouveia de Ornelas, natural da freguesia da Camacha – Concelho de Santa Cruz.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 18 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10.00h, na capela do cemitério Municipal da Camacha, prosseguindo para inumação no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e sofrimento.

Mais informa que será celebrada missa de 7º Dia, sexta-feira, dia 23 de janeiro, na Capela de São José- Camacha, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia..

Camacha, 18 de janeiro de 2026.