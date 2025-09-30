Maria Ângela de Freitas Pinto

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, dia 30.09.2025, com celebração de missa de corpo presente pelas 13:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7.º dia no próximo domingo, dia 05.10.2025, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial dos Álamos, Funchal.

Funchal, 30 de setembro de 2025