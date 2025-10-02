Eterna saudade de seus filhos, filhas, noras, genro, netos, bisneto, irmã, cunhado, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Travessa dos Pancadas n.º 7, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta quinta-feira, 2/10/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada, pelas 11:45, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 13:00, seguindo para jazigo no cemitério da freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda gratidão à sua cuidadora Sra. Ana, bem como toda a equipa do Hospital Dr. João de Almada, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sob seus cuidados.

A Gerência e os Colaboradores da empresa Gesto – Artes Gráficas cumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento da Sra. Maria Ângela de Andrade, mãe da colaboradora Dorita Ângela Andrade.

As cerimónias fúnebres terão lugar na próxima quinta-feira, pelas 13h00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Maria Ângela de Andrade será celebrada na próxima quarta-feira, 8 de outubro de 2025, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra.

Jardim da Serra, 2 de outubro de 2025