Sua irmã Celeste Carriço, cunhada, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Ângela Carriço, residente na freguesia de São João, Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 21 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) das 13:30h às 14:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São João Baptista, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30h, prosseguindo para inumação no cemitério da Ribeira Brava.

A família informa que após o fim da cerimónia religiosa, junto da Igreja estará disponível duas carrinhas táxi para quem desejar acompanhar o funeral até ao cemitério e depois regressar ao ponto de partida.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia, sábado, dia 25 de outubro, na Igreja Paroquial de São João Baptista, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

São Paulo, 21 de outubro de 2025