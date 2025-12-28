Seu marido Joaquim Sousa, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Analita Moniz Menezes, natural e residente na freguesia do Caniçal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 30 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1), Funchal, entre as 09:30h e as 10:30h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 04 de janeiro, na Igreja Paroquial de São Sebastião (Igreja Nova do Caniçal), pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece a todos os que ao longo do tempo ajudaram a cuidar e a dar amor ao seu familiar. Gratos pelas manifestações de pesar e solidariedade recebidas neste momento de perda e dor.

Caniçal, 30 de dezembro de 2025