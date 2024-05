Seu esposo, António Pinto Correia, suas filhas, seu filho, genro, nora, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Alice Gonçalves, com sua última morada no Lar Atalaia Living Care Caniço, seu funeral realiza-se hoje sexta-feira (24/05/2024), saindo da capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45, com destino à Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, onde haverá missa de corpo presente pelas 16:00 prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

Será celebrada missa de 7º dia, quarta-feira (29/05/2024), na Igreja Paroquial de São Brás pelas 19:30, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham participar nesta eucaristia.

A família agradece as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor.

Campanário, 24 de maio de 2024