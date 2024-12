Seu esposo Juvenal Pinto da Silva, seus filhos, filhas, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, seus vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, Natural que foi ao Largo do Calvário, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira 09/12/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 11:30 horas seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será no próximo Sábado, dia 14/12/2024 às 17:30 na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos como forma de agradecimento a todas as pessoas que acompanharam o funeral desta nossa querida familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

A Gerência do Supermercado Vera Cruz do Calvário, de Juvenal Pinto da Silva participa o falecimento de sua esposa Maria Alda Gonçalves, informa que o seu funeral se realiza nesta Segunda-Feira ás 11:30 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos e endreça as mais sentidas condolências a toda a família.

A Gerência e colaboradores do Snak Bar Nazareno participa o falecimento desta sua tia Srª Maria Alda Gonçalves e desde já endereça as mais sinceras condolencias a todos os seus familiares.

A Gerência e colaboradores da Sapataria Dallas e seus colaboradores participam o falecimento desta sua tia Srª Maria Alda Gonçalves e desde já endereça as mais sinceras condolencias a todos os seus familiares.

A gerência da Agência Funeraria do Calvário, Estreito de Câmara de Lobos, participa o falecimento desta sua grande amiga Srª Maria Alda Gonçalves, desde ja endereça as mais sinceras condolências a todos os seus familiares.

Calvário, Estreito Câmara de Lobos, 9 de dezembro de 2024.