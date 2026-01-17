Seu marido, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmã, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Maria Alcinda de Freitas Fernandes Jardim, natural de São Pedro e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á, amanhã, domingo, dia 18 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 09:30h e as 10:15h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 21 de janeiro, na Igreja Paroquial da Visitação, Santo António - Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 17 de janeiro de 2026