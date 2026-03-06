MADEIRA Meteorologia
6-03-2026
Maria Albertina Rodrigues Figueira Baptista
Maria Albertina Rodrigues Figueira Baptista

FALECEU

(76 anos de vida, inspiração e afeto)

É com imenso pesar e eterna saudade que seus filhos Ricardo e Cristiano, sua irmã Manuela e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento de Maria Albertina Baptista, residente que foi na freguesia de São Pedro.

O funeral realiza-se hoje, Sexta-Feira dia 06/03/2026, pelas 13:30 horas no Cemitério de São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do referido Cemitério, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sepultura.

A família muito reconhecidamente agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Domingo dia 8 de Março pelas 18:30 horas, na Igreja do Carmo - Funchal, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este ato.

Agradecem, também, reconhecidamente, todas as expressões de afeto e carinho enviadas por todos os amigos aos familiares.

Funchal, 6 de março de 2026.

