Participação

14-09-2025
Marco Daniel Belim Pestana
Marco Daniel Belim Pestana
Faleceu
  • Freguesia| Serra de Água

Seus pais Alberto e Daniela, seus irmãos Hugo e Enzo, seus avós maternos e paternos, seus tios, padrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Regional 104, Serra de Água, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 14/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:15 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Terça-feira, 16/09/2025, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Serra de Água, 14 de setembro de 2025.

