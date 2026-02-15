Sua esposa Fernanda Freitas, filho Gonçalo Freitas, nora Isabel Machado, netos, irmãos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Teodoro de Freitas, natural da freguesia de São Martinho, residente que foi na freguesia do Imaculado Coração de Maria- Funchal.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 15 de fevereiro.

O corpo estará em camara ardente na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Marinho, no período das 12.00h às 13.00h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h na capela do referido cemitério, prosseguindo para inumação em jazigo.

A família reconhece e expressa a sua gratidão aos profissionais do Sistema Regional de Saúde, em especial aos médicos, enfermeiros e auxiliares do Serviço de Diálise do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma profissional e humana como trataram o seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, dia 21 de fevereiro, pelas 19.00h na Igreja Paroquial de São Martinho- Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 15 de fevereiro de 2026