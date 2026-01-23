MADEIRA Meteorologia
23-01-2026
Manuel Teixeira
  • Freguesia| Funchal

Sua esposa Maria José, seus filhos: Maria Susana, Ruben Teixeira, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Rua da Conceição nº21 4ºA, freguesia da Sé, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11.00 horas na referida capela.

Funchal, 23 de janeiro de 2026

