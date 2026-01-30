Manuel Rodrigues d’Abreu Aires

Sua esposa, Maria Pereira Fernandes Aires, seus filhos, genro, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, amigo, vizinho e parente, morador que foi ao Caminho da Porta Nova, freguesia do Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 30 de Janeiro de 2026, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:45 horas, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás. Será precedido de missa de corpo presente pelas 16:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que no próximo Sábado, dia 31 de Janeiro de 2026, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Brás, freguesia do Campanário, pelas 18:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos aos Médicos, Enfermeiros e pessoal Auxiliar do Hospital dos Marmeleiros 1.º Andar Nascente, pelo vosso incansável profissionalismo, amor, dedicação e carinho que tiveram para com o nosso ente querido. Gratidão. Bem Hajam.

Campanário, 30 de janeiro de 2026