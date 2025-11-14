Manuel Rodrigues

Sua esposa, Maria da Conceição Rodrigues, seu filho: José Manuel, esposa Gilberta e filhas Joana Rodrigues, Cristiana Rodrigues, seu filho: José Carlos, esposa Maria do Carmo e filhos Carlos Francisco e João Diogo, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Trapiche nº 20, paróquia da Graça, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15.30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no dia 22-11-2025 (sábado) pelas 18h30 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 14 de novembro de 2025