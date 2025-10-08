Manuel Pestana Fernandes

Seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada das Fontes, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quinta-feira, 09/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério de São Paulo, na referida freguesia.

Haverá transporte pelas 09:30, saindo do Sítio das Fontes, São Paulo, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral ao Hospital, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no Domingo, 12/10/2025, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de São Paulo, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 8 de outubro de 2025