9-11-2025
Manuel Orlando Rodrigues Martins Luís
Faleceu
  • Freguesia| Santo António

Sua esposa Maria Olga de Freitas Martins, seus filhos Merícia Martins, marido e filhos, Maurílio Martins, esposa e filha, Cláudio Martins, esposa e filho, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, que foi residente na Vereda da Fonte do Corgo, nº25, Pomar Miradouro, Paroquia da Visitação, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza amanhã segunda-feira (dia 10-11-2025) pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no próximo sábado (dia 15-11-2025) pelas 17h00 na Igreja Paroquial da Visitação, freguesia de Santo António.

Funchal, 9 de novembro de 2025

