Manuel Martinho de Andrade Macedo

Sua esposa e filho, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, compadres, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Azinhaga da Casa Branca, São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 30/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 04/01/2026, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 30 de dezembro de 2025