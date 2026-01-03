MADEIRA Meteorologia
3-01-2026

3-01-2026
Manuel Marcelino Mata de Gouveia
Faleceu
  • Freguesia| Santo António da Serra

Seu irmão, cunhada, sobrinhos, tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à Estrada do Lombo das Faias, freguesia de Santo António da Serra, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira nº 7- Machico), pelas 14:15 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral após as cerimónias para o cemitério da dita freguesia.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem.

Santo António da Serra, 3 de janeiro de 2026

