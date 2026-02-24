Manuel João Teixeira

Sua esposa, filhos, netas, neto, cunhadas e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho dos Pombais, Porto Moniz, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quarta-feira, 25/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 28/02/2026, pelas 18:00 na igreja paroquial de Santa Maria Madalena, Santa, Porto Moniz, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Moniz, 24 de fevereiro de 2026.