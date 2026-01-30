Manuel Jerónimo Marques de Andrade

Seus filhos: João Andrade, esposa e filhos, Vítor Andrade, esposa e filho, irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Jamboto nº55, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

Faremos os teus ensinamentos e amor paternal perdurarem pela eternidade. Um abraço cheio de carinho.

Dos teus filhos e netos.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo dia 03-02-2026 (terça-feira) pelas 18:00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

Funchal, 30 de janeiro de 2026