Manuel Horácio Gonçalves Ribeiro

Com carinho e saudade de sua esposa Gilda de Abreu Brazão, seus filhos, genros, netas, irmãos, cunhados, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Capela nº 52, Curral das Freiras, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Quarta feira, 31/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:15, para o Largo da Bica, onde será organizado um cortejo fúnebre pelas 10:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30, prosseguindo o funeral para jazigo no cemitério da freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa a sua profunda prontidão e gratidão a toda a equipa pré – hospitalar dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos - Destacamento, por tudo o que fizeram para socorrer este nosso querido familiar, por todo o cuidado, dedicação e carinho.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de 7.º dia que será celebrada está Sexta-feira, 02/01/2026, às 09:15, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras.

Curral das Freiras, 31 de dezembro de 2025