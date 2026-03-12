Manuel Gonçalves Pereira

Com carinho e saudade sua esposa, Maria Trindade Diogo, seus filhos: Manuel Pereira, esposa e neta, Maria e filha, José, esposa e filhos, João, filhos e netos, Fernando, esposa e filhos, Luís, esposa e filhos, genro Gilberto, irmãs, irmãos, cunhados, sobrinhos, a cuidadora Rita, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi ao Caminho do Luzirão Nº18, Jardim da Serra, Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quinta-feira, 12/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas em direção á Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas seguindo em cortejo funebre para jazigo no Cemitério da Freguesia.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 14:00 do Largo das Corticeiras. Subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7º dia, que será celebrada na proxima Sexta-feira, 13 de Março ás 19:00 na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Jardim da Serra, 12 de março de 2026.