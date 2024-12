Sua companheira Lilita Camacho Câmara e seus filhos Leonardo Nunes e Beatriz Nunes, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à Rua da Autonomia Terraço n.º5 Garajau, freguesia do Caniço e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11.00 horas na referida capela.

A Gerência e Colaboradores da empresa Ideiaslouváveis Lda. cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do cunhado e amigo Sr. Manuel Gonçalo Franco Nunes.

Funchal, 5 de dezembro de 2024.