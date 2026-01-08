Sua esposa, filha, filho, netos, bisnetos, nora, genro, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Gil de Abreu, natural da freguesia do Monte e residente em São Pedro, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, quinta-feira, dia 08 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece profundamente todas as manifestações de pesar, carinho e solidariedade recebidas, bem como a presença de todos os que acompanharem a cerimónia religiosa neste momento de dor e despedida.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, segunda-feira, dia 12 de janeiro, na Igreja Paroquial de São Pedro, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 8 de janeiro de 2026