Manuel Florentino de Castro Franco

Seus filhos, Délia Franco e Valério Franco; seu genro Bruno, nora Joana; netos, Diogo, Valéria e Afonso sua companheira Ana, suas irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente e amigo, natural de Machico a residir no Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje com celebração de Missa de corpo presente pelas 14:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, seguindo após a cerimónia para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 20 de fevereiro de 2026