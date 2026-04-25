Sua esposa, filho e companheira, neta, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel Fernandes Rodrigues, natural da freguesia de Campanário e residente na Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 25 de abril.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 11:00h e as 12:00h, saindo de seguida para junto do largo do Centro de Saúde de Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 12:45h em direção à Igreja Paroquial de São Brás – Campanário.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Será celebrada missa de 7.º dia, quarta-feira, dia 29 de abril, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Campanário, 25 de abril de 2026