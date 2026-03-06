Manuel Estêvão Fernandes

Seus irmãos, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Vereda do Colmeal, Curral das Freiras, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sábado, 07/03/2026, saindo do Hospital Dr. João Almada pelas 14:15 horas para o Largo da Bica, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas do Lombo Chão e outra pelas 14:30 horas do Pico Furão, passando pela Fajã Escura, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Curral das Freiras, 6 de março de 2026.