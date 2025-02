Manuel de Sousa Baltazar

Sua esposa, filho, nora, irmãos, cunhados , sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso familiar, natural que foi à Estrada do Pedregal nº4 - Campanário, Ribeira Brava. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta Terça-feira, 18/02/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 11:45, para junto do Centro de Saúde do Campanário, sendo organizado o cortejo fúnebre para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada a missa de corpo presente, pelas 13:00, seguindo para o lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7.º dia será no próximo Domingo, 23/02/2025, às 10:30, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário. Agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor deste nosso familiar.

A família endereça um merecido e especial agradecimento a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares dos cuidados especiais - 3.º andar (Nascente) do Hospital dos Marmeleiros pela forma carinhosa e atenciosa que sempre trataram deste nosso familiar.

Desde já nosso muito obrigado.

Campanário, 18 de fevereiro de 2025