Sua esposa Piedade Pita Carvalho, filho Pedro de Leça Pita e sua esposa July Marreno, filho José Luis de Leça Carvalho e sua esposa Maria Inês Agrela da Silva, seus netos: Verónica Carvalho Agrela de Fernandes, Victor de Leça Marreno e Sol de Leça Marreno, bisneta Camila Fernandes Carvalho, cunhada, sobrinha, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Manuel de Leça da Cancela, natural da Ponta do Sol e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realizar-se-á amanhã, quarta-feira, dia 31 de dezembro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 11:30h e as 13:30h, saindo de seguida em cortejo em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 04 de dezembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 30 de dezembro de 2025