Manuel de Jesus

Sua esposa Maria Beatriz Santana de Andrade, seus filhos, Fátima Cabral, marido e filhos, José de Jesus e filhos, seus netos, bisnetos, irmã, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, tio e parente que foi residente à Rua da Quinta Calaça, Apart. nº415 , freguesia de São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas, saindo da Igreja Velha de São Martinho, para inumação no Cemitério de São Martinho.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida igreja.

Funchal, 24 de agosto de 2024